В Башкирии остановили 30 водителей

В Башкирии состоялась операция ГАИ «Трезвый водитель». Главный госавтоинспектор региона поделился результатами проверок.
Инспекторам удалось задержать 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Отмечается, что двое из них нарушили правило повторно.
Также продолжается социальная кампания «Не губи ребенка, ПРИСТЕГНИ!». За минувший день зафиксировано 47 нарушений правил перевозки детей.
Жителей Башкирии просят сообщать о нетрезвых водителях по «телефону доверия» МВД по РБ: 8 347 272 32 92 или в чат-бот госавтоинспекции GIBDDRB_02bot.