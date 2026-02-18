В Уфе РДКБ удостоена звания «Лучшая педиатрическая клиника»

Республиканская детская клиническая больница удостоена звания «Лучшая педиатрическая клиника». Награда была вручена на Конгрессе педиатров России – ежегодном событии для детских врачей страны, которое служит не только местом для дискуссий, но и уникальной площадкой для обмена опытом в лечении самых сложных клинических случаев. В прошлом году РДКБ в условиях стационара оказала помощь 30 тысячам детей, а поликлиника приняла более 50 тысяч маленьких пациентов. О том, как республика удерживает лидерские позиции в медицине, – в нашем сюжете.

Для 14-летнего Владимира, перенёсшего курс химиотерапии, процедура пока необычная. С помощью специального аппарата у подростка извлекаются его стволовые клетки. Для этого кровь в центрифуге разделяется на два слоя: тяжёлые элементы и плазму. Именно промежутки между этими слоями необходимы для продолжения лечения. За один раз получают порядка 200 миллилитров стволовых клеток. В специальных условиях они могут храниться длительное время.

7-летний пациент поступил в больницу с жалобами на сильную головную боль: обследование выявило у ребёнка кисту головного мозга. Новообразование, хоть и медленно, но неуклонно росло, сдавливая жизненно важные участки и создавая угрозу здоровью. После операции, проведённой с помощью современных методов лечения и оборудования, пациент уже через неделю сможет вернуться к полноценной жизни.

За сухими цифрами отчётов стоят судьбы тысяч людей, здоровье будущих поколений. По итогам прошлого года Республиканская детская клиническая больница признана лучшей педиатрической клиникой России. Это звание присуждается не за красивое помещение, не за чистые коридоры, а за реальные результаты: применение методов лечения, спасающих детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей. За наградами – труд сотен медработников.