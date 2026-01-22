На дорогах Башкирии проходят профилактические рейды ГАИ

Сегодня, 22 января, сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды на дорогах республики. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения.

Проверки проходят на 1131 км автодороги М-5 «Урал» (Туймазинский район), на 21 км автодороги «Западный обход города Уфы» (Уфимский район), на улице Сельская Богородская и на 9 км автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».