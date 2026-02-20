Сразу два богатыря родились в многодетной семье из Башкирии

В Кугарчинском районе радостное событие – в многодетной семье Тулибаевых появились на свет близнецы. Сыновья Данил и Дамир родились в Год большой и дружной семьи, объявленный в республике.

Как отметил председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле, с начала 2026 года в районе родилось 17 детей. Почти половина из них, 8 малышей, появились в многодетных семьях.

Руководитель ведомства поздравил семью с рождением двойняшек и пожелал мальчикам крепкого здоровья, счастья и благополучия.