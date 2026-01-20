«Королевская двойня» пополнила многодетную семью в Башкирии

В Башкирии зарегистрировали вторую в этом году «королевскую двойню» — мальчика и девочку. Радостное событие произошло в семье Бакировых из Гафурийского района.

Новорожденные Оливия и Степан стали третьим и четвертым ребенком в семье. Их старшие сестры — Делия, студентка Нефтяного колледжа в Ишимбае, и 17-летняя Арина, учащаяся 10 класса.

Председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле пожелал семье крепкого здоровья, благополучия и счастья. Напомним, первая в 2026 году двойня родилась в Белорецке.