Премьер-министр Башкирии посетил отреставрированный храм в Зилаире

Строение изначально было деревянным, пережило и пожары, и войны. Каменный храм в стиле классицизма, дошедший до наших дней, построили при заводе. Реставрация святилища началось в 2021 году. Был восстановлен утраченный купол с барабаном, фасады, цоколь и входные группы. Отдельно благоустроили территорию, установили ограждение, дорожки, освещение, появилась смотровая площадка.