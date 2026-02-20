Премьер-министр Башкирии посетил отреставрированный храм в Зилаире

Премьер-министр Правительства Башкортостана посетил отреставрированный храм 18 века в Зилаире. История святилища тесно связана с Преображенским медеплавильным заводом. Сооружение является точной уменьшенной копией Спасо-Преображенского храма Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Строение изначально было деревянным, пережило и пожары, и войны. Каменный храм в стиле классицизма, дошедший до наших дней, построили при заводе. Реставрация святилища началось в 2021 году. Был восстановлен утраченный купол с барабаном, фасады, цоколь и входные группы. Отдельно благоустроили территорию, установили ограждение, дорожки, освещение, появилась смотровая площадка.
«Нас поддержал федеральный центр, также помогло участие в проекте "Историческая память"», – рассказал премьер-министр Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по Зилаирскому району.