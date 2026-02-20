Перекрытие трасс и пункты обогрева: в Башкирии бушует метель

Из-за сложных погодных условий на дорогах республики действуют ограничения и прекращение движения. Специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки, организована работа пяти подвижных пунктов обогрева для оказания помощи.

К этому часу прекращение движения для большегрузов актуально на шести участках, для всех видов транспорта – на трех участках дорог, ограничения на федеральных трассах продлены до 18:00, на остальных – до 21:00.