В Башкирии прогнозируют сильные колебания температуры

Сотрудники Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня.
Сегодня, 25 февраля, пройдет без существенных осадков. Синоптики обещают умеренный ветер юго-восточного и южного направлений. Ночью столбики термометров опустятся до -11, -16°C, а в отдельных районах – до -19, -24°C. Днем воздух прогреется до -5, -10°C, на востоке региона температура может повыситься до 0°C.
В четверг, 26 февраля, в некоторых районах республики пройдет небольшой снег, по югу без осадков. Ветер слабый, переменчивый. Ночные температуры сохранятся на уровне -10, -15°C, а при прояснениях также возможны заморозки до -19, -24°C. Днем вновь ожидается -5, -10°C.