В Башкирии прогнозируют сильные колебания температуры

Сегодня, 25 февраля, пройдет без существенных осадков. Синоптики обещают умеренный ветер юго-восточного и южного направлений. Ночью столбики термометров опустятся до -11, -16°C, а в отдельных районах – до -19, -24°C. Днем воздух прогреется до -5, -10°C, на востоке региона температура может повыситься до 0°C.