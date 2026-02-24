«Внимание всем!»: в Башкирии 4 марта пройдет проверка сирен

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили о плановой проверке системы оповещения населения. Она пройдет 4 марта.

В ведомстве уточнили, что будут включены все оконечные средства оповещения. Жители республики услышат сигнал «Внимание всем!» с информацией в виде аудио-, аудиовизуального и текстового сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»