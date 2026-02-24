В Башкирии набирают популярность бизнес-инкубаторы

Стартовая площадка для начинающих предпринимателей. В республике набирают популярность бизнес-центры – инкубаторы. В них при поддержке администрации можно снять помещение и организовать свое дело. В Башкортостане существуют два таких центра – в Салавате и Сибае.

Улучшать внимание, тренировать память и расширять кругозор эти ребята приходят сюда регулярно. В центре развития Надежды Шведовой они играют и учатся одновременно. И пока педагог полностью посвящает себя работе с детьми, всеми организационными и хозяйственными вопросами занимается команда бизнес-центра. Помещение здесь Надежда арендует уже два года.

Именно этот деловой центр еще в 2008 году выбрала и Альбина Рябина. Начинала она с производства баннеров для бюджетных учреждений. В деловом центре Салавата Альбина Рябина проработала более 10 лет и со временем расширила свою деятельность. Сейчас она активно сотрудничает с различными организациями и торговыми точками.

За 18 лет существования бизнес-инкубатор стал стартовой площадкой для сотен предпринимателей. Здесь молодые компании получают всё: от инфраструктуры до профессиональных консультаций юриста, маркетолога и бухгалтера. Приятно удивляет и стоимость аренды. Площадь сдаваемых помещений варьируется от 10 до 40 квадратных метров. Кто-то арендует их с перспективой на годы, а кто-то – всего на пару часов.