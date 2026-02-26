В Уфе стартовал бизнес-форум Башкирии и Челябинской области

В конгресс-холле «Торатау» стартовал бизнес-форум. На площадке собрались предприятия Башкортостана и 35 ведущих компаний Южного Урала. В церемонии открытия приняли участие глава республики Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На этом форуме бизнесмены в формате B2B смогут обсудить и наладить сотрудничество в сфере промышленности, машиностроения, туризма и других ключевых отраслей. В планах сторон – целый ряд совместных мероприятий, направленных на развитие межрегионального сотрудничества.

У нашей республики есть такой опыт, когда мы выбираем определённую страну или регион и начинаем плотно с ними работать. Это выливается в конкретные совместные проекты и рост товарооборота. Этот процесс мы с Челябинской областью начали, и останавливать его нельзя. Нам очень интересно с вами сотрудничать, и мы видим, что такое взаимодействие даст синергетический эффект. Для бизнеса всегда очень важно, когда руководство регионов активно вовлечено в эти процессы. Поэтому нам всем надо чаще встречаться, развивать проекты в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики. Не менее важно и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, сфере туризма. И чтобы расширить наше взаимодействие, мы настроены создавать все условия для хорошей, эффективной, взаимовыгодной работы бизнес-сообщества двух регионов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
БАШКОРТТАР-БСТ