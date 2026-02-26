В Уфе стартовал бизнес-форум Башкирии и Челябинской области

В конгресс-холле «Торатау» стартовал бизнес-форум. На площадке собрались предприятия Башкортостана и 35 ведущих компаний Южного Урала. В церемонии открытия приняли участие глава республики Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
На этом форуме бизнесмены в формате B2B смогут обсудить и наладить сотрудничество в сфере промышленности, машиностроения, туризма и других ключевых отраслей. В планах сторон – целый ряд совместных мероприятий, направленных на развитие межрегионального сотрудничества.