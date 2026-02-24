В Иглино волонтерский штаб «Всё для Победы» отметил трехлетие

Около 1,5 тыс. маскировочных сетей, более 5 тыс. окопных свечей, а еще нашлемники и накидки «Леший». Таковы итоги работы волонтерского штаба «Всё для Победы» села Иглино за три года. Заботливые женские руки плетут и ткут браслеты выживания, тактические носки-липучки, варежки, антидроновые одеяла.

Сегодня у членов штаба большая и ответственная работа – они готовят изделия для отправки гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Но все же нашлось время для праздничного мероприятия. Их поздравило руководство муниципалитета. Кроме того, Союз ветеранов боевых действий вручил всем активистам благодарственные письма.

