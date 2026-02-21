На Советской площади в Уфе прошёл флешмоб «Всё для Победы!». Он организован в поддержку Послания главы республики Радия Хабирова, в преддверии празднования Дня защитника Отечества.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших защитников, возложили цветы к памятнику, а затем развернули полотнище с лозунгом «Всё для Победы!». В патриотической акции приняли участие более 400 человек: активисты движения «Алга-Патриот», студенты учебных заведений республики и представители общественных организаций.