В Башкирии прошли «XVIII Киекбаевские чтения»

Сможет ли искусственный интеллект заговорить на башкирском и как звучали бы стихотворения Мустая Карима на японском и китайском? В Стерлитамаке, в гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева прошла Республиканская научно-практическая конференция «XVIII Киекбаевские чтения».

Традиционно мероприятие становится местом концентрации идей по сохранению и развитию родного языка. В рамках конференции работали 15 тематических секций, прошли различные конкурсы: конкурс литературно-художественных работ на башкирском языке, конкурс для педагогов «Инновационные модели изучения и развития башкирского языка и литературы», конкурс «Обучение детей дошкольного возраста родному языку».