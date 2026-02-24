В Башкирии прошли «XVIII Киекбаевские чтения»

Сможет ли искусственный интеллект заговорить на башкирском и как звучали бы стихотворения Мустая Карима на японском и китайском? В Стерлитамаке, в гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева прошла Республиканская научно-практическая конференция «XVIII Киекбаевские чтения».
Традиционно мероприятие становится местом концентрации идей по сохранению и развитию родного языка. В рамках конференции работали 15 тематических секций, прошли различные конкурсы: конкурс литературно-художественных работ на башкирском языке, конкурс для педагогов «Инновационные модели изучения и развития башкирского языка и литературы», конкурс «Обучение детей дошкольного возраста родному языку».
Участие приняли ученики, студенты и педагоги, в том числе гости из Татарстана, Оренбургской области, Хакасии, Узбекистана и Казахстана. Мероприятие было приурочено к Международному дню родного языка и Году единства народов в России.