Житель Башкирии получил срок за пьяную езду

Караидельский межрайонный суд отправил в колонию 32-летнего местного жителя, который повторно сел пьяным за руль.

По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина управлял автомобилем «ВАЗ-21150», принадлежащим сожительнице. Его остановили сотрудники ГАИ. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. При этом ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление.