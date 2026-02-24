Жители Уфы 7 лет платят за несуществующий вывоз мусора

С 2019 жители домов по улице Винницкой получают квитанции о вывозе мусора. Однако на участке отсутствуют контейнерные площадки. Уфимцы отправили обращение в эфир Прямой линии Главы Башкирии и даже получили ответ. Администрация Калининского района сообщила, что к домам не могут подъехать мусоровозы. При этом оплата за вывоз мусора, который не вывозят, продолжает взиматься. Жители Уфы обратились в САХ, специалисты которого направили жильцов в администрацию района. Было направлено официальное обращение, которое зарегистрировали, а после просто удалили. На звонки администрация также не отвечает.