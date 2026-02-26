Жителей Уфы, которые платят за несуществующий вывоз мусора, продолжают обманывать

В Уфе история с несуществующим вывозом мусора из частного сектора получила продолжение.

Напомним, с 2019 года жители домов по улице Винницкой получают квитанции о вывозе мусора, хотя подъезд мусоровоза к участкам не осуществляется, а мусорные контейнеры отсутствуют совсем. Жильцы несколько раз обращались в администрацию Калининского района, САХ и даже отправляли обращение на Прямую линию Главы Башкирии.

Так, уфимцы направили официальное обращение, администрация зарегистрировала его, а после сообщение просто пропало. В администрации Калининского района сообщили, что именно в этот момент на сайте произошёл сбой. Также специалисты отметили, что дозвониться до учреждения непросто из-за многоканальности телефонной линии. Жители Уфы рассказали, что за один день совершили почти 30 звонков, но не получили ни один ответ.

По информации МКУ «Центр информационных технологий», в результате технического сбоя в системе «Директум» утрачены все записи, созданные и изменённые в период с 14 января по 4 февраля 2026 года. Ваше обращение, зарегистрированное 3 февраля, в системе отсутствует. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, направьте ваше обращение повторно. администрация Калининского района г. Уфы