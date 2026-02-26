Жителей Уфы, которые платят за несуществующий вывоз мусора, продолжают обманывать

В Уфе история с несуществующим вывозом мусора из частного сектора получила продолжение.
Напомним, с 2019 года жители домов по улице Винницкой получают квитанции о вывозе мусора, хотя подъезд мусоровоза к участкам не осуществляется, а мусорные контейнеры отсутствуют совсем. Жильцы несколько раз обращались в администрацию Калининского района, САХ и даже отправляли обращение на Прямую линию Главы Башкирии.
Так, уфимцы направили официальное обращение, администрация зарегистрировала его, а после сообщение просто пропало. В администрации Калининского района сообщили, что именно в этот момент на сайте произошёл сбой. Также специалисты отметили, что дозвониться до учреждения непросто из-за многоканальности телефонной линии. Жители Уфы рассказали, что за один день совершили почти 30 звонков, но не получили ни один ответ.
Счета за несуществующий вывоз мусора уже превышают 10 тысяч рублей, а уфимцы продолжают оставаться в бюрократической ловушке.