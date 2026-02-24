Студенты из Башкирии получили более 90 посылок от родителей

Более 90 посылок от родителей получили студенты из нашей республики, обучающиеся в Москве. На днях завершился первый маршрут продовольственного обоза «Из Башкортостана с любовью!». Открыта регистрация на второй, который пройдёт в Башкортостане 25 и 26 февраля. Он охватит 17 населённых пунктов, конечной точкой станет Москва.
Отсканировав QR-код на экранах, можно ознакомиться с условиями: местами и временем сбора посылок, и оставить заявку. Проект «Из Башкортостана с любовью!» инициирован главой региона Радием Хабировым и реализуется Полномочным Представительством Башкортостана при Президенте России совместно с Министерством молодёжной политики республики.