Студенты из Башкирии получили более 90 посылок от родителей

Более 90 посылок от родителей получили студенты из нашей республики, обучающиеся в Москве. На днях завершился первый маршрут продовольственного обоза «Из Башкортостана с любовью!». Открыта регистрация на второй, который пройдёт в Башкортостане 25 и 26 февраля. Он охватит 17 населённых пунктов, конечной точкой станет Москва.