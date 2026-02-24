В Башкирии предприниматель основал базу отдыха с видом на Торатау

Количество глэмпингов в Башкортостане за последние три года увеличилось втрое. Так, один из предпринимателей взял в аренду землю в Стерлитамакском районе и основал базу отдыха. Афанасий Маслейчук разработал проект, вложил средства, нанял рабочих и построил четыре гостевых дома на живописном месте с видом на Торатау, а на её территории благодаря нацпроекту «Туризм» появилась современная детская площадка.

На ступенях которой загораются светильники, когда по ней поднимаешься или спускаешься, а ещё большая кухня, оснащённая посудомойкой, кофемашиной и холодильником. Под раковиной оборудован фильтр с подачей питьевой воды. На каждом этаже есть спальные комнаты, в наличии двухместная раздвижная детская кровать, отдельный санузел с душевой.

Элементы декора и мебель – всё из натурального дерева. И таких домиков на территории – четыре. На верандах установлены японские ванны. Отдельно построили баню и отапливаемое здание с мангальной зоной.

Об этом месте на границе с Ишимбайским районом Афанасий Маслейчук узнал случайно, во время зимнего отдыха на снегоходе. Он выкупил право аренды у прошлого владельца и создал базу отдыха для семей с детьми. Все здания он спроектировал сам. Идеи высадить хвойные породы деревьев, благоустроить территорию газоном, сделать отапливаемую дорожку, зону у костра – принадлежат ему.

Выбор локации для глэмпинга – самый подходящий, уверен бизнесмен. Уникальность базы отдыха в том, что со всех домиков, в том числе и комнат, открывается красивый вид на Торатау и берег реки Белой. Ещё одна особенность – все жилые здания фронтальной частью обращены на гору, которая расположена на востоке, поэтому каждый проживающий может встречать рассвет.

Благодаря мерам поддержки со стороны местных властей на территории глэмпинга появилась детская площадка по нацпроекту «Туризм». Таких точек для игр на свежем воздухе на базах отдыха в Стерлитамакском районе две.