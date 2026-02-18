Осторожный заяц попал на видео в нацпарке Башкирии

Сотрудники национального парка «Башкирия» поделились кадрами с фотоловушки, которая засняла ночной выход зайца. Для беляков это обычное дело: днем они прячутся, а с наступлением темноты отправляются на поиски еды.

На кадрах видно, как заяц осторожно выходит на открытое пространство, принюхиваясь к запахам под снегом. Как пояснили специалисты, он ищет либо корм, либо метки других животных. Именно поэтому зверек садится «столбиком».

У беляка отличный слух: чтобы уловить шаги хищника, он замирает на несколько секунд. И такая осторожность не случайна. Как выяснили сотрудники парка, буквально на днях по этой же тропе проходила рысь.