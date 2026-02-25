В Башкирии ушла из жизни организатор «Тотального диктанта»

По инициативе и непосредственном участии Натальи в 2012 году в Уфе впервые прошел «Тотальный диктант». До 2019 года Наталья возглавляла городскую команду. Также четыре года подряд проводила «Русский диктант». Несмотря на то, что в последние несколько лет Наталья Панчишина занималась другими проектами, каждый год в день акции приходила писать диктант и неизменно получала «пятерку».