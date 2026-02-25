В САХ Уфы прокомментировали смертельное ДТП с мусоровозом

Руководством предприятия принято решение оказать пострадавшей стороне всю необходимую материальную поддержку, включая помощь в организации похорон и компенсацию морального вреда. Заместитель генерального директора АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Булат Яруллин, начальник автотранспортного цеха Дмитрий Михайлов, а также водитель, совершивший ДТП, неоднократно связывались с семьей пострадавшего, чтобы обсудить детали помощи. Понимаем, что горечь утраты делает общение крайне тяжелым и готовы поддерживать семью в этот трудный период, проявляя уважение к их чувствам. Подчеркиваем: наша готовность участвовать в судьбе родных погибшего и оказать финансовую поддержку является неизменной. Мы ожидаем, когда семья будет готова к диалогу, и надеемся на возможность лично выразить соболезнования и урегулировать все вопросы в рамках действующего законодательства.

пресс-служба САХ г. Уфы