В САХ Уфы прокомментировали смертельное ДТП с мусоровозом

16 февраля в СНТ «Третий сад» 26-летний водитель мусоровоза наехал на 67-летнего мужчину. В САХ прокомментировали трагедию.
Во время сбора отходов водитель наехал на мужчину, от чего тот скончался. На предприятии отметили, что в чрезвычайной ситуации водитель предприятия действовал строго в рамках закона и регламента. Он незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь пострадавшему и сотрудников полиции, а также лично связался с супругой пострадавшего, чтобы сообщить о случившемся. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что в момент происшествия водитель был абсолютно трезв.
Ведётся расследование случившегося, так как очевидцы сообщают, что помощь пострадавшему оказали случайные пешеходы.
Фото: ГАИ РБ.