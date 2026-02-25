Михаил Мишустин отметил работу БГМУ в рамках программы «Приоритет-2030»

Михаил Мишустин назвал Башгосмедуниверситет одним из лидеров среди вузов, которые активно сотрудничают с предприятиями по программе «Приоритет-2030». Сегодня председатель Правительства России выступил с отчетом перед депутатами Госдумы.
Одно из заявлений касается среднего профессионального образования, которое будет называться специальным профессиональным. Таким образом, продолжится модернизация колледжей и обновление учебных программ, чтобы студенты получали актуальные знания и навыки, приближенные к деятельности предприятий.
Напомним, уже действует программа «Профессионалитет», в рамках которой выпустились 350 тыс. специалистов. Активно развиваются и вузы.