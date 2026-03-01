«Приоритет 2030»: работу БГМУ отметили на федеральном уровне

Все регионы, как и страна в целом, борются за технологическое лидерство. И в этом плане Башкортостан – хороший пример. На неделе премьер-министр Михаил Мишустин назвал Башгосмедуниверситет одним из лидеров среди вузов, которые активно сотрудничают с предприятиями по программе «Приоритет 2030». Председатель Правительства России выступил с отчетом перед депутатами Госдумы. Одно из заявлений касается также среднего профессионального образования, которое будет называться специальным профессиональным. Как образовательная система Башкортостана движется в контексте общефедерального тренда – в нашем сюжете.

Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать. По словам Михаила Мишустина, власти уже обеспечили быстрый старт новым национальным проектам. Однако впереди более сложные задачи, которые требуют запуска проектов с длительными инвестиционным и промышленным циклами, поиска партнёров, поставщиков, рынков сбыта, а также укрепления собственных технологических компетенций. И в этом плане важную роль играет развитие науки и образования.

На базе университетов разработали несколько десятков программ обучения по самым востребованным направлениям. В Башкирском медицинском университете разработали и запустили в серию биологический материал для регенеративной хирургии, для современной терапии. Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации

БГМУ уже давно стал центром науки и инноваций в отрасли. Это важно, поскольку от того, как развивается медуниверситет, зависит состояние системы здравоохранения республики в целом. Благодаря участию в федеральной программе «Приоритет 2030» вуз получил дополнительные ресурсы для укрепления своей материальной базы.

Вузы региона получают весомую федеральную поддержку, прежде всего за счет участия в программе «Приоритет 2030». В прошлом году впервые в него вошли сразу четыре башкирских университета: кроме БГМУ, это УУНиТ, УГНТУ и БашГАУ.

Активно идёт и строительство университетских кампусов мирового уровня. Это будут научно-образовательные центры, инновационные кластеры. Уже десятки их объектов работают: учебные корпуса, поточные аудитории, библиотеки. Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации

И здесь пример Башкортостана показателен. Сразу два объекта уфимского кампуса – IQ-парк и Геномный центр – уже вовсю в работе. Здесь проводятся исследования и проводят обучение. Параллельно идёт строительство остальных зданий студенческого городка. Уже видны очертания будущих пространств не только снаружи, но и внутри.

Как отметил премьер-министр страны, важно сотрудничество учебных заведений с работодателями как на уровне вузов, так и колледжей. В Башкортостане одна из самых крупных в стране систем среднего профессионального образования. И регион в числе первых начал программу модернизации материально-технической базы. Помощь в создании хороших условий для студентов оказывается и в рамках федерального «Профессионалитета».

В Аксеновском агропромышленном колледже Альшеевского района готовят агрономов, ветеринаров, технологов питания и даже садовников. Большой спектр востребованных рабочих профессий позволил учебному заведению в этом году стать участником федеральной программы «Агропрофессионалитет», а это значит получить грант, на который обновят образовательные корпуса, общежитие и закупят новое оборудование.

Из почти восьми десятков колледжей со всей страны отбор прошли только 18. Из них два – из Башкортостана. Федеральный грант получит и Зауральский агропромышленный колледж.