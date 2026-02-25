В Уфе стартовали форум «УралСтройИндустрия» и выставка «ПроНедвижимость»

В Уфе стартовали ежегодный Международный форум «УралСтройИндустрия» и выставка «ПроНедвижимость». С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Также во время пленарной части руководитель республики обсудил с федеральными экспертами развитие строительной отрасли региона.

Уже по доброй традиции каждый форум открывается с торжественного запуска новых производств в Башкортостане. На этот раз Радий Хабиров дал старт первой очереди завода «СтройМинерал» корпорации «Технониколь» в Учалах. Предприятие будет выпускать специальное покрытие для кровельных материалов. Продукция востребована на рынке. По вводу жилья и объёмам строительства в 2025 году республика заняла седьмое место в России и второе в Приволжском федеральном округе. Региону есть что показать своим гостям.

Мы уже в 33-й раз собираемся здесь, в Уфе. Сегодня у нас будет возможность обсудить самые важные, актуальные вопросы развития строительной индустрии, земельной и градостроительной политик. Мы рассмотрим примеры удачного применения комплексного развития территорий, инновационных материалов и технологий строительства. Поэтому всё представляет, на мой взгляд, очень большой интерес для всех нас, особенно в такое непростое для строительной индустрии время. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но даже несмотря на трудности, Башкортостан прочно удерживает лидирующие позиции в строительном секторе. Республика взяла курс на комплексную застройку, где возле каждого ЖК всё необходимое есть в шаговой доступности. По итогам прошлого года в регионе открыли 14 крупных социальных объектов, среди них – самая большая в Приволжском федеральном округе школа на 2200 ученических мест в Кузнецовском Затоне. Строительство соцобъектов ведётся с учётом развития жилых комплексов. Это отметили и федеральные эксперты.

Я участвовал в прошлом году в этой выставке, увидел много новшеств, которые мы с удовольствием в течение прошлого года передавали строительным организациям России. Мы участвовали во многих форумах, были соорганизаторами, организаторами. Поэтому считаю, что те решения, которые были здесь применены, крайне полезны. Владимир Дедюхин, первый вице-президент Российского союза строителей

Полезные решения предлагают квалифицированные кадры. В их подготовке активную роль играет, в том числе, Архитектурно-строительный институт, который находится в среде многопрофильного политехнического вуза УГНТУ.

У нас есть и сильные химики, и сильные айтишники. Цифра, я тоже напомню, что сегодня это одно из направлений развития строительства. У нас есть и газомоторщики, эксплуатация наземного транспорта, и много чего смежного. И это очень важно. Может, будете удивлены: с точки зрения подготовки кадров в республике, архитектура и строительство – это самые монопольные специальности в нашем институте. Не нефтяники, не химики, к чему мы вроде привыкли, а именно архитектура и строительство. Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Студенты строительных вузов и колледжей тоже приглашены на Международный форум. Для них это отличная возможность узнать об инновациях своей будущей профессии. Всего же мероприятие собрало порядка 100 ведущих компаний из 14 регионов страны и Узбекистана. Для участников подготовили деловую программу, бизнес-встречи, мастер-классы, технологические туры на предприятия и организации Уфы, ярмарку вакансий. С передовыми технологиями в строительной отрасли можно было ознакомиться на выставке, площадь которой составила 3500 квадратных метров.

В ходе пленарной части форума было отмечено, что внимание к социальным объектам даёт результат, который заметен не только в цифрах, но и в самих городах. Детские сады и школы становятся такими же обязательными элементами новых кварталов, как дороги и освещение. Выполнение обязательств перед населением – ориентир для властей, даже в непростое время.

После того, как внешние факторы отпадут, полагаю, что мы быстро наверстаем упущенное. Сейчас я всегда призываю строителей и управленческие команды муниципалитетов, строительного блока работать над документами, увеличивать градостроительный потенциал, потому что у нас для этого есть ресурсы и перспективы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан