В Уфе стартовали форум «УралСтройИндустрия» и выставка «ПроНедвижимость»

В Уфе стартовали ежегодный Международный форум «УралСтройИндустрия» и выставка «ПроНедвижимость». С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Также во время пленарной части руководитель республики обсудил с федеральными экспертами развитие строительной отрасли региона.
Уже по доброй традиции каждый форум открывается с торжественного запуска новых производств в Башкортостане. На этот раз Радий Хабиров дал старт первой очереди завода «СтройМинерал» корпорации «Технониколь» в Учалах. Предприятие будет выпускать специальное покрытие для кровельных материалов. Продукция востребована на рынке. По вводу жилья и объёмам строительства в 2025 году республика заняла седьмое место в России и второе в Приволжском федеральном округе. Региону есть что показать своим гостям.
Но даже несмотря на трудности, Башкортостан прочно удерживает лидирующие позиции в строительном секторе. Республика взяла курс на комплексную застройку, где возле каждого ЖК всё необходимое есть в шаговой доступности. По итогам прошлого года в регионе открыли 14 крупных социальных объектов, среди них – самая большая в Приволжском федеральном округе школа на 2200 ученических мест в Кузнецовском Затоне. Строительство соцобъектов ведётся с учётом развития жилых комплексов. Это отметили и федеральные эксперты.
Полезные решения предлагают квалифицированные кадры. В их подготовке активную роль играет, в том числе, Архитектурно-строительный институт, который находится в среде многопрофильного политехнического вуза УГНТУ.
Студенты строительных вузов и колледжей тоже приглашены на Международный форум. Для них это отличная возможность узнать об инновациях своей будущей профессии. Всего же мероприятие собрало порядка 100 ведущих компаний из 14 регионов страны и Узбекистана. Для участников подготовили деловую программу, бизнес-встречи, мастер-классы, технологические туры на предприятия и организации Уфы, ярмарку вакансий. С передовыми технологиями в строительной отрасли можно было ознакомиться на выставке, площадь которой составила 3500 квадратных метров.
В ходе пленарной части форума было отмечено, что внимание к социальным объектам даёт результат, который заметен не только в цифрах, но и в самих городах. Детские сады и школы становятся такими же обязательными элементами новых кварталов, как дороги и освещение. Выполнение обязательств перед населением – ориентир для властей, даже в непростое время.
Задачу Президента России об увеличении объёмов строительства Башкортостан выполнит в срок к 2030 году, и поможет в этом реализация крупнейшего амбициозного проекта. Ежегодно в республике вводятся миллионы квадратных метров жилья, десятки социальных и инфраструктурных объектов. Работу в регионе ведут с прицелом на будущее: уже сейчас готовят площадки под масштабную застройку в Забелье и Зауфимье. Эти районы с потенциалом в 27 миллионов квадратных метров станут новой точкой притяжения застройщиков, а горожане будут обеспечены современным и комфортным жильём на десятилетия вперёд.