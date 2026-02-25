В Уфе заработал контактный офис помощи родным пропавших без вести бойцов СВО

В Башкортостане заработал контактный офис для родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Решение о его создании озвучил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Послания Госсобранию 30 января, и на следующий же день поручение взяли в разработку. Рабочая группа действует под региональным уполномоченным по правам человека и решает ряд вопросов.
С момента получения тяжёлого увечья и возвращения домой Радмира Агадуллина прошло почти два года. Мужчину мобилизовали с начала спецоперации. Служба миномётчиком в Луганске, затем в Курске, где он получил обширное минно-взрывное ранение в голову. По разным данным, даже числился без вести пропавшим. Период комы, реанимации, лечения в госпиталях Москвы и Екатеринбурга и долгая реабилитация, а между тем – бесконечные попытки пробить бюрократию. Уже через неделю супруги получили направление и выехали в Москву.
Впереди Радмира ждёт долгая реабилитация. И таких семей – множество: у каждой своя история, боль и вопросы, на которые часто не находится ответов. Большая работа ведётся в помощи служащим бойцам, их семьям и адаптации вернувшихся ребят. В Башкортостане – 55 мер поддержки, бесперебойно работает филиал Госфонда «Защитники Отечества», но всё так же немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. 30 января в Послании Госсобранию глава республики Радий Хабиров озвучил важнейшую задачу.
И на следующий день приказ был подписан. Контактный офис заработал в Уфе, в здании на Советской площади. Региональный аппарат уполномоченного по правам человека ведёт именно консультационную работу.
Кто-то уже нашёл близкого человека, кто-то начинает поиски. Для этого и нужна рабочая группа. Можно обратиться лично, позвонить или написать. Контакты указаны на ваших экранах. В офисе расскажут о статусе бойца, объяснят порядок розыска и окажут юридическую помощь. Не просто примут заявление, а сопроводят до результата.