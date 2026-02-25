В Уфе заработал контактный офис помощи родным пропавших без вести бойцов СВО

В Башкортостане заработал контактный офис для родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Решение о его создании озвучил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Послания Госсобранию 30 января, и на следующий же день поручение взяли в разработку. Рабочая группа действует под региональным уполномоченным по правам человека и решает ряд вопросов.

С момента получения тяжёлого увечья и возвращения домой Радмира Агадуллина прошло почти два года. Мужчину мобилизовали с начала спецоперации. Служба миномётчиком в Луганске, затем в Курске, где он получил обширное минно-взрывное ранение в голову. По разным данным, даже числился без вести пропавшим. Период комы, реанимации, лечения в госпиталях Москвы и Екатеринбурга и долгая реабилитация, а между тем – бесконечные попытки пробить бюрократию. Уже через неделю супруги получили направление и выехали в Москву.

Впереди Радмира ждёт долгая реабилитация. И таких семей – множество: у каждой своя история, боль и вопросы, на которые часто не находится ответов. Большая работа ведётся в помощи служащим бойцам, их семьям и адаптации вернувшихся ребят. В Башкортостане – 55 мер поддержки, бесперебойно работает филиал Госфонда «Защитники Отечества», но всё так же немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. 30 января в Послании Госсобранию глава республики Радий Хабиров озвучил важнейшую задачу.

Считаю необходимым создать постоянно действующую рабочую группу во главе с И.А. Панькиной, прошу Р.Т. Хабибова организовать эту работу совместно с федеральными органами. Прошу уполномоченного по правам человека в республике М.И. Закомалдина создать контактный офис, куда родственники в любое время могли бы обратиться именно по вопросам пропавших без вести военнослужащих. Надо эту тяжёлую работу организовать должным образом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И на следующий день приказ был подписан. Контактный офис заработал в Уфе, в здании на Советской площади. Региональный аппарат уполномоченного по правам человека ведёт именно консультационную работу.

Объясняем людям, куда им нужно обратиться. По области пропавшим у нас имеется Госфонд, фонд «Защитники Отечества», который эффективно работает уже на протяжении длительного времени, и задача это их непосредственно. Мы, конечно, обращения тоже принимаем, но стараемся сразу перенаправить туда людей, чтобы они не ходили из здания в здание, хотя это недалеко от нас. У них специалисты: они – структура Министерства обороны. Михаил Закомалдин, уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан