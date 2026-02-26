«Рванул вверх»: в Уфе лифт едва не придавил рабочего

ЧП произошло в четвертом подъезде дома №122 на улице Менделеева в Уфе. В лифт зашли рабочие с тяжелым грузом. В этот момент один из них перешагнул порог кабины, и она резко рванула вверх, даже не закрыв двери. Мужчина чудом успел отпрыгнуть назад.

Местные жители возмущаются, что в трех других подъездах лифты поменяли еще год назад по программе капремонта.

В Региональном операторе пояснили, что замена лифта в четвертом подъезде не попала в краткосрочный план, вероятно, потому что не истек 25-летний срок эксплуатации. Но даже если лифт старый, управляющая компания обязана следить за его исправностью.