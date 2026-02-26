В Стерлитамакском районе выросло число предпринимателей

Жители Стерлитамакского района активно занимаются бизнесом. Численность предпринимателей в прошлом году выросла почти на 200 человек. Они активно пользуются мерами поддержки. Ольга Филиппова получила 5 миллионов рублей по региональной программе «Семейная ферма». За счёт гранта она приобрела оборудование для производства мясной продукции и полуфабрикатов. Также у женщины есть сеть магазинов в городе и районе, в которых продают в том числе собственную молочную продукцию.

Творог, сметана, молоко, кефир. Зарина Фазлутдинова теперь покупает продукты исключительно в этом магазине. Они всегда свежие, и срок годности составляет семь дней. И таких торговых точек, где можно приобрести товары от фермеров со всей республики, всего две. Одна из них недавно открылась в Стерлитамакском районе. Ими заведует Ольга Филиппова.

Долгие годы женщина трудилась в сфере связи и коммуникаций. Теперь руководит фермерским хозяйством. В наличии 200 голов крупного рогатого скота, а также кооператив. Ольге Филипповой помогают супруг и родственники. Они реализуют не только мясо, но и молочную продукцию.

Развиваться предприниматель планирует и дальше. Она получила 5 миллионов рублей по региональной программе «Семейная ферма». За счёт гранта и поддержки со стороны властей Ольга Филиппова приобрела оборудование для производства полуфабрикатов и мяса для шашлыка.

Число людей, которые открывают свой бизнес в Стерлитамакском районе, только растёт. В прошлом году их стало больше почти на 200 человек.