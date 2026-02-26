Артисты из Башкирии выступили с концертом в зоне СВО

Песня жить и побеждать помогает: в этом признались военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» после концерта Зайнетдина. Народный артист республики прибыл в зону специальной военной операции, чтобы поздравить бойцов с Днём защитника Отечества, совместно с волонтёрской группой общественной организации «Семь девушек».
Загир Зайнетдинов, Эльмира Юлдашева и Альбина Кильдиярова выступили также для военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан» на сцене пункта управления военно-политической работой. Артисты и волонтёры привезли землякам праздничные гостинцы, собранные в районах республики и в Челябинской области.