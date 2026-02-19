Боец из Башкирии рассказал о службе в войсках беспилотных систем

В Башкортостане продолжается приём на службу по контракту в войска беспилотных авиационных систем. Силы сформировали в конце прошлого года по решению Президента страны Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. Мы встретились с одним из бойцов подразделения, который и сейчас выполняет боевые задачи на поле боя.
Точным попаданием Ринат Гильманов с помощью FPV-дрона поразил блиндаж с неонацистами. За уничтожение группы бойцов ВСУ в этом году он получил медаль «Суворова». Своими действиями помог продвижению наших сил. В армии более восьми лет, после срочной службы подписал контракт. За его плечами боевая подготовка на военных базах в Таджикистане и Абхазии.
Ринат Гильманов в спецоперации участвует с первых дней. Начинал в качестве разведчика-артиллериста, руководил отделением связистов. Узнав о наборе в войска беспилотных систем решил поменять сферу деятельности.
На новой должности освоился быстро. Сейчас он командует расчётом из трёх человек. Признаётся, в бою и на учениях действует наряду с подчинёнными.
Каждый краткосрочный отпуск Рината для супруги и сына – сродни празднику. Алина Гильманова прекрасно понимала до и после замужества, что у её спутника жизни опасная профессия.
Сам Ринат Гильманов считает, что за войсками беспилотных систем – будущее, ведь знания и умения операторов могут пригодиться в гражданской жизни.
Сейчас на СВО дроны применяются повсеместно: они повышают точность поражения цели и обеспечивают эффективную оборону. Новые подразделения беспилотных войск считаются элитой. Отбор ведут для подготовки высококлассных бойцов, управляющих джойстиком вместо автомата. Учёба проходит два месяца в специальном центре, а контракт с Минобороны гарантирует, что без согласия с «цифровой» работы на другую не переведут. Военнослужащему полагаются те же льготы и особые премии за эффективность службы – до 500 тысяч рублей.