Боец из Башкирии рассказал о службе в войсках беспилотных систем

В Башкортостане продолжается приём на службу по контракту в войска беспилотных авиационных систем. Силы сформировали в конце прошлого года по решению Президента страны Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. Мы встретились с одним из бойцов подразделения, который и сейчас выполняет боевые задачи на поле боя.

Точным попаданием Ринат Гильманов с помощью FPV-дрона поразил блиндаж с неонацистами. За уничтожение группы бойцов ВСУ в этом году он получил медаль «Суворова». Своими действиями помог продвижению наших сил. В армии более восьми лет, после срочной службы подписал контракт. За его плечами боевая подготовка на военных базах в Таджикистане и Абхазии.

В детстве отец рассказывал, как служил в Германии, оставался на сверхсрочную службу, в те времена отправляли за границу тоже. Брат – он кадровый офицер тоже находится в зоне СВО, и смотря на них тоже заинтересовался армейской службой. Ринат Гильманов, начальник расчёта БПЛА

Ринат Гильманов в спецоперации участвует с первых дней. Начинал в качестве разведчика-артиллериста, руководил отделением связистов. Узнав о наборе в войска беспилотных систем решил поменять сферу деятельности.

Очень интересно: то, что какое-то понимание есть и то, что уже связистом поработал, это очень мне пригодилось в БПЛА. Ринат Гильманов, начальник расчёта БПЛА

На новой должности освоился быстро. Сейчас он командует расчётом из трёх человек. Признаётся, в бою и на учениях действует наряду с подчинёнными.

Находим также трофейные дроны, сломанные дроны, всё, что по пути встречается, всё это разбираем, потом сами ремонтируем, запаиваем, программируем всё это. Всему этому в учебном центре обучают, когда мы обучение по пилотированию проходили. Ринат Гильманов, начальник расчёта БПЛА

Каждый краткосрочный отпуск Рината для супруги и сына – сродни празднику. Алина Гильманова прекрасно понимала до и после замужества, что у её спутника жизни опасная профессия.

Для нас защитник, в первую очередь, и сын хороший пример берёт. Вырастет, будет знать, что их отец – герой. Мне кажется он больше нас поддерживает, а так общением, словами подбадриваешь. Алина Гильманова

Сам Ринат Гильманов считает, что за войсками беспилотных систем – будущее, ведь знания и умения операторов могут пригодиться в гражданской жизни.

Нет необучаемых людей, если у человека есть желания, он всему научится, главное, чтобы глаза горели. Ринат Гильманов, начальник расчёта БПЛА