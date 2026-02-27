Житель Уфы проглотил кусок стекла

В Уфе врачи больницы №21 им. В.Г. Сахаутдинова спасли жизнь мужчины, который проглотил кусок стекла. Об этом рассказал министр здравоохранения республики.

Скорая помощь доставила мужчину в медицинское учреждение с болью за грудиной. Ранее у пациента была рвота с прожилками крови и тяжесть при глотании. Выяснилось, что за час до ухудшения самочувствия мужчина пил из стеклянной бутылки и случайно проглотил кусочек стекла.