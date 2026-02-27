Туристы из Уфы исчезли в горах Пермского края

В Пермском крае спасатели развернули масштабную поисковую операцию. Почти трое суток нет вестей от группы туристов из Уфы, отправившихся на снегоходах в горы.

Как сообщают в соцсетях, 20 февраля группа из пяти человек прибыла в Пермский край на личных автомобилях. Свой транспорт туристы оставили в деревне Золотанка под Красновишерском — прицепы с машинами до сих пор находятся на месте. Далее путешественники пересели на пять снегоходов и направились на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта.