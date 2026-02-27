Глава Башкирии улучшил позиции в «Национальном рейтинге»

Радий Хабиров улучшил позиции в «Национальном рейтинге» глав регионов. Центр информационных коммуникаций в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал исследование за январь-февраль.

Согласно оценке деятельности руководителей субъектов страны, Глава Башкортостана отнесён к первой группе губернаторов, чья деятельность экспертами оценивается позитивно. Радий Хабиров занял 15-ю строчку рейтинга. При этом в итоговом рейтинге 2025 года он был на 22-м месте.