В Уфе прошла конференция Национально-культурной автономии татар Башкирии

В Уфе прошло отчётно-выборное мероприятие Национально-культурной автономии татар Башкортостана. Представители общественной организации подвели итоги работы за прошедший период и наметили планы на будущее. Главное, о чём говорили на встрече, – сохранение родного языка, поддержка культуры и, конечно, неразрывная связь двух братских народов – татар и башкир.

Гармонь для татарина – всё равно что курай для башкира. Редкое событие обходится без игры на этом инструменте. Вот и в холле концертного зала – самые узнаваемые элементы национальной культуры. Наряду с информацией о легендарных композиторах – образцы татарской моды.

Татары – второй по численности народ в Российской Федерации. Из них пятая часть, около миллиона человек, живёт в Башкортостане. Поэтому один из важных пунктов деятельности национально-культурной автономии – укрепление мира и согласия.

Яркий пример такой работы – театр «Нур». На его сцене с аншлагами проходят постановки как по произведениям татарских, так и башкирских авторов. Многонационален и состав труппы. Актриса Рида Фахрисламова в этот день была удостоена звания народной артистки Башкортостана.

Своеобразными хранителями языка стали печатные издания, в республике таких – 32. Это районные и республиканские газеты и журналы, которые выпускаются на татарском. И почти все дублируются на электронных ресурсах, давая возможность узнавать новости с малой Родины землякам, живущим в других странах.