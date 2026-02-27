Уфа вошла в тройку популярных городов для коротких поездок среди туристов

Уфа вошла в тройку самых популярных городов страны у туристов для коротких путешествий. Эксперты зафиксировали пик посещаемости нашей республики в День защитника Отечества, а также ожидают прибытие гостей 8 марта. Это выяснили аналитики сервиса посуточной аренды недвижимости. Большой популярностью у людей, которые впервые приезжают в регион, пользуется «Карта туриста» Башкортостана. С помощью неё все желающие могут вернуть часть затрат на отдых, а компании – увеличить прибыли.

Столица Башкортостана привлекает не только крупнейшими федеральными форумами и фестивалями. Гостеприимная Уфа интересна с точки зрения архитектуры, множеством скверов и парков, музеев с уникальными экспонатами, к примеру, как «Золото сарматов». Памятники Салавату Юлаеву, Генералу Шаймуратову, Монумент Дружбы и вовсе стали визитными карточками города. Притягивает людей исторический центр, Арт-квадрат, Черниковка с домами в стиле Сталинского ампира.

Большое, богатое прошлое у города. 400 с лишним лет русские и башкиры живут вместе, счастливы все. Мне очень понравился город. Нет такой большой проблемы с пробками, пока на сегодняшний день не вижу. Я постараюсь приехать сюда летом, когда будет теплее, и взять семью, чтобы приехать вместе с ней и здесь погулять. Евгений Наборнов, житель Нижегородской области

Посещают не только летом, но и в межсезонье. Так, башкирская столица вошла в тройку самых популярных городов страны у туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. Россияне приезжают на два-три дня в город. В нём, по оценкам экспертов, цена суточной аренды жилья составляет почти три тысячи рублей. Такая же и стоимость однодневной поездки человека по городу и за пределы Уфы. Люди выбирают туры выходного дня с питанием, проживанием и экскурсиями.

Средняя цена – где-то пять тысяч рублей. Вообще, разные люди, которые любят путешествовать. Как раз очень много школьников, которые приезжают на каникулы. Эльвира Лутфуллина, руководитель туристической компании

Гости интересуются природой Башкортостана и желают увидеть Шиханы, забраться на Иремель, посетить Мурадымовское ущелье, пещеры Шульган-Таш и Аскинскую ледяную, а также попробовать национальную кухню. В зимнее время года выбирают конные прогулки и туры на снегоходах. Любопытство к нашему региону проявляют люди из Центральной России и соседних регионов, в частности из Челябинской области. Стороны намерены развивать сотрудничество в автомобильном туризме, создании инфраструктуры для сплавов по рекам.

Было обозначено предложение по созданию прямого авиасообщения между Башкортостаном и Челябинской областью. Я думаю, что количество туристов как из Республики Башкортостан, так и из Челябинской области к нам, несомненно, увеличится. Около четверти туристов в Башкортостане – это жители Челябинской области. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Для жителей и гостей, которые любят путешествовать, создали «Карту туриста» Башкортостана, чтобы туристы могли вернуть себе кэшбек после оплаты за проживание в гостинице, тур, поход в музей, кафе, сувенирные лавки и многое другое.

Информацию о действующих акциях можно узнать на сайте национальной системы платежных карт «Вам Привет.ру» или на региональном туристическом портале «Терра Башкирия.ру». Список предложений будет расширяться, в ближайшее время ожидается запуск новых акций. Елена Лобанова, эксперт Отделения Банка России в Башкортостане