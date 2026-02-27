Уфа вошла в тройку популярных городов для коротких поездок среди туристов

Уфа вошла в тройку самых популярных городов страны у туристов для коротких путешествий. Эксперты зафиксировали пик посещаемости нашей республики в День защитника Отечества, а также ожидают прибытие гостей 8 марта. Это выяснили аналитики сервиса посуточной аренды недвижимости. Большой популярностью у людей, которые впервые приезжают в регион, пользуется «Карта туриста» Башкортостана. С помощью неё все желающие могут вернуть часть затрат на отдых, а компании – увеличить прибыли.
Столица Башкортостана привлекает не только крупнейшими федеральными форумами и фестивалями. Гостеприимная Уфа интересна с точки зрения архитектуры, множеством скверов и парков, музеев с уникальными экспонатами, к примеру, как «Золото сарматов». Памятники Салавату Юлаеву, Генералу Шаймуратову, Монумент Дружбы и вовсе стали визитными карточками города. Притягивает людей исторический центр, Арт-квадрат, Черниковка с домами в стиле Сталинского ампира.
Посещают не только летом, но и в межсезонье. Так, башкирская столица вошла в тройку самых популярных городов страны у туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. Россияне приезжают на два-три дня в город. В нём, по оценкам экспертов, цена суточной аренды жилья составляет почти три тысячи рублей. Такая же и стоимость однодневной поездки человека по городу и за пределы Уфы. Люди выбирают туры выходного дня с питанием, проживанием и экскурсиями.
Гости интересуются природой Башкортостана и желают увидеть Шиханы, забраться на Иремель, посетить Мурадымовское ущелье, пещеры Шульган-Таш и Аскинскую ледяную, а также попробовать национальную кухню. В зимнее время года выбирают конные прогулки и туры на снегоходах. Любопытство к нашему региону проявляют люди из Центральной России и соседних регионов, в частности из Челябинской области. Стороны намерены развивать сотрудничество в автомобильном туризме, создании инфраструктуры для сплавов по рекам.
Для жителей и гостей, которые любят путешествовать, создали «Карту туриста» Башкортостана, чтобы туристы могли вернуть себе кэшбек после оплаты за проживание в гостинице, тур, поход в музей, кафе, сувенирные лавки и многое другое.
От проекта в плюсе не только путешественники, но и представители бизнеса из сферы гостеприимства. Притока тех, кто впервые или вновь хочет насладиться природой Башкортостана, ожидают в мае и летом. Покорить пешком горы и поплавать на катамаране по рекам.