В Уфе ведутся поиски женщины, нуждающейся в медицинской помощи

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В Уфе пропала 42-летняя Аделя Багданова. С 27 февраля местонахождение пропавшей неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи. Волонтёры сообщают, то Аделя с детства имеет инвалидность. В день пропажи она шла в сторону дома, но так и не дошла. Телефон, деньги, карты и ключи женщины остались дома.
Аделя не ориентируется в маршрутах общественного транспорта. Может дойти пешком до знакомого места, но легко теряется, если меняется привычный маршрут. Ранее никогда не пропадала — всегда возвращалась вовремя и звонила в домофон со словами: «Мама, я здесь».
Приметы пропавшей: рост 158 см, нормальное телосложение, серые глаза, тёмные волосы. Была одета: красная куртка, коричневое платье, чёрные колготки, светлые сапоги, розовая шапка.
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшей, просят позвонить по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.