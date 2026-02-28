В Уфе ведутся поиски женщины, нуждающейся в медицинской помощи

В Уфе пропала 42-летняя Аделя Багданова. С 27 февраля местонахождение пропавшей неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи. Волонтёры сообщают, то Аделя с детства имеет инвалидность. В день пропажи она шла в сторону дома, но так и не дошла. Телефон, деньги, карты и ключи женщины остались дома.