В Башкирии проходит масштабная модернизация коммунальных сетей

В этом году в республике проходит масштабная модернизация коммунальных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На строительство и капитальный ремонт объектов отопления и водоснабжения выделено более десяти миллиардов рублей. Планируется, что предусмотренные меры сведут к минимуму аварийность и позволят обеспечить бесперебойное ресурсоснабжение. Что уже выполнено, а что сделать только предстоит?

Прорыв теплотрассы и как итог – десятки домов, школы и детские сады без горячей воды и отопления в 20-градусный мороз. С такой ситуацией в декабре 2025-го столкнулись жители Белорецка. Последствия крупной аварии устранили оперативно, но, как уже тогда отметил глава республики, каждый раз латать трубы – не решение, требуется системный подход. Подробно этот вопрос обсудили в рамках оперативного совещания в ЦУРе.

Так, на модернизацию объектов отопления и водоснабжения предусмотрены различные источники финансирования. Это федеральные средства, инвестиции со стороны ресурсоснабжающих компаний, а также бюджетные кредиты, часть из которых можно не возвращать. Всего в этом году в республике построят, реконструируют и заменят свыше 90 километров коммунальных сетей.

Только в Уфе в этом году отремонтируют более 30 километров сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму более полутора миллиардов рублей. Всего протяженность инфраструктурных систем в столице республики составляет около трех тысяч километров, а износ их – порядка 60%. Ведь многие были построены еще в советские годы.

В Благовещенске начнут строительство магистрального водовода, в Краснокамском районе – более 20 километров сетей водоснабжения. А вот в Нефтекамске подходит к завершению ремонт канализационного коллектора. Его физический износ на момент начала работ составлял 90%.

Всего в планах модернизировать в этом году более ста объектов в разных городах и районах республики. Например, в Салавате уже в апреле начнется капитальный ремонт магистральных и квартальных сетей. А вот в Мелеузе на местной котельной капитальный ремонт идёт уже сейчас. Завершат работы до конца этого года.

В этом году капитальный ремонт на участках теплосетей запланирован в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате и Нефтекамске. Как отметили в БашРТС, избежать серьезных коммунальных аварий помогают и регулярные диагностические работы.