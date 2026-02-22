В Уфе продолжится модернизация ипподрома «Акбузат»

Капитально отремонтировать беговую дорожку, обновить систему фотофиниша и организовать современный музей. Это лишь часть работ, которые предстоит выполнить на ипподроме «Акбузат». Пару лет назад там серьёзно взялись за модернизацию. Планы по развитию конноспортивного комплекса на контроле правительства региона. Они связаны в том числе с улучшением и увеличением поголовья лошадей башкирской породы.

Её родители практически полностью посвятили себя лошадям. Теперь и сама Ксения Морозова не представляет жизнь без конного спорта. По стопам мастера-тренера и наездника пошли и трое её детей. Брать пример есть с кого – мама неоднократный победитель конных забегов.

Самое главное является для нас – это Всероссийское дерби, ну и вообще у нас дерби бывает и в Уфе, и в Казани, и везде. Много раз выигрывала дерби. Также участвовала в соревнованиях в Мальте на чемпионатах, в Сиракузах была два раза. Ксения Морозова, тренер-наездник

Ко всем соревнованиям Ксения, как и её коллеги по цеху, готовятся на ипподроме «Акбузат». Условия хорошие, говорят наездники. Пару лет назад начали модернизацию, так как последняя капитальная реконструкция комплекса проводилась ещё в 2007 году. Недавно здесь обновили ключевые спортивные объекты. Сделали косметический ремонт в конюшнях, привели в порядок сцену, заменили освещение в помещениях главных трибун. Но самое главное, говорят спортсмены, – начали ремонт дорожек.

Намного лучше стало. Потому что и результаты у нас другие. Развиваемся в этом направлении, что у нас лошади приезжают к нам в гости именно со всех. У нас даже вот из Краснодара приехали гости. Ришат Мустафин, тренер-наездник

Привели в порядок и крытый манеж площадью более двух тысяч квадратных метров. Здесь не только произвели косметический ремонт, но и полностью заменили грунт. Что очень важно, смонтировали современную систему нижнего полива. Раньше это делали вручную из шлангов, что не позволяло равномерно увлажнять поверхность. Теперь за этот процесс отвечает автоматика.

Песок поднимается, тяжело работать, и, соответственно, очень много проблем со здоровьем и тех, и других. Система нижнего полива нам очень облегчила задачу. Эльвира Юмагузина, начальник научно-производственного отдела ипподрома «Акбузат»

Работа по развитию ипподрома находится на контроле Правительства региона. В ближайшие два года модернизацию комплекса продолжат. Прежде всего необходимо решить ключевую инфраструктурную задачу – капитально отремонтировать покрытия беговой дорожки.

Ещё многое необходимо сделать на ипподроме «Акбузат». Мы делали частичный ремонт конюшен. Летом мы в этом году будем продолжать. Также в планах установить водилку, которая необходима для тренинга лошадей. В этом году также в планах сделать проект беговой дорожки, она у нас была в последний раз сделана во время реконструкции к 450-летию, в 2007 году. Руслан Файзуллин, директор центра компетенции по коневодству и конному спорту ипподрома «Акбузат»

Центр компетенции на сегодня реализует три ключевых направления. Это ипподромные испытания рысистых и верховых пород лошадей и развитие конного спорта, продвижение племенного продуктивного коневодства и качественное улучшение и увеличение поголовья лошадей башкирской породы.

Что очень важно, на базе «Акбузата» создана система племенной работы по башкирской лошади с нуля. Целая система по оценке племенных, ну и, естественно, по продвижению нашей, аборигенной породы башкирской – это раз. Второе: мы, конечно, замечаем потребность среди населения в скачках – она не очень такая высокая. Поэтому есть определенный набор внебюджетки, поэтому здесь массово мы отрабатываем, ну и, конечно, постоянно проводимый текущий ремонт – это в хорошем состоянии держит один из лучших ипподромов в России. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Ильшат Ильдусович, надо помогать. Вот видите, недостаточно ресурсов, но своими силами ремонты делают. Хорошая история, хотя там нужны давно масштабные инвестиции, мы с вами как-то обсуждали это. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан