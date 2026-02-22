В Уфе продолжится модернизация ипподрома «Акбузат»

Капитально отремонтировать беговую дорожку, обновить систему фотофиниша и организовать современный музей. Это лишь часть работ, которые предстоит выполнить на ипподроме «Акбузат». Пару лет назад там серьёзно взялись за модернизацию. Планы по развитию конноспортивного комплекса на контроле правительства региона. Они связаны в том числе с улучшением и увеличением поголовья лошадей башкирской породы.
Её родители практически полностью посвятили себя лошадям. Теперь и сама Ксения Морозова не представляет жизнь без конного спорта. По стопам мастера-тренера и наездника пошли и трое её детей. Брать пример есть с кого – мама неоднократный победитель конных забегов.
Ко всем соревнованиям Ксения, как и её коллеги по цеху, готовятся на ипподроме «Акбузат». Условия хорошие, говорят наездники. Пару лет назад начали модернизацию, так как последняя капитальная реконструкция комплекса проводилась ещё в 2007 году. Недавно здесь обновили ключевые спортивные объекты. Сделали косметический ремонт в конюшнях, привели в порядок сцену, заменили освещение в помещениях главных трибун. Но самое главное, говорят спортсмены, – начали ремонт дорожек.
Привели в порядок и крытый манеж площадью более двух тысяч квадратных метров. Здесь не только произвели косметический ремонт, но и полностью заменили грунт. Что очень важно, смонтировали современную систему нижнего полива. Раньше это делали вручную из шлангов, что не позволяло равномерно увлажнять поверхность. Теперь за этот процесс отвечает автоматика.
Работа по развитию ипподрома находится на контроле Правительства региона. В ближайшие два года модернизацию комплекса продолжат. Прежде всего необходимо решить ключевую инфраструктурную задачу – капитально отремонтировать покрытия беговой дорожки.
Центр компетенции на сегодня реализует три ключевых направления. Это ипподромные испытания рысистых и верховых пород лошадей и развитие конного спорта, продвижение племенного продуктивного коневодства и качественное улучшение и увеличение поголовья лошадей башкирской породы.
История уфимского «Акбузата» ведёт отсчет с 1883 года. Новый же ипподром был открыт столетие спустя, в 1982-м, и с тех пор входит в число ведущих конноспортивных комплексов страны, семь раз признавался лучшим в СССР и России. С такими достойными традициями коневоды уверены: самые высокие победы ещё впереди.