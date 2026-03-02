Конфликт на Ближнем Востоке: как туристам из Башкирии вернуться домой

Радий Хабиров поручил организовать поддержку жителей республики, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, на фоне обострения ситуации между Ираном и США. Более 20 уроженцев Башкортостана находятся сейчас в странах Ближнего Востока, и им требуется помощь. В республике круглосуточно работает горячая линия, где родственники туристов могут получить консультацию специалистов ситуационного центра.
Это кадры взрыва ракеты, упавшей прямо на людей. Случай произошёл в Катаре. Другой летящий снаряд сдетонировал неподалёку от отеля в Рас-эль-Хайме в Арабских Эмиратах. В зоне риска российские туристы, в том числе из нашей республики. Те, у кого только что закончился отдых, не могут возвратиться на родину. Отдыхающие в Фуджейре, у кого закончилась путёвка, тоже ждут авиарейсов.
С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке за помощью обратились более 20 жителей Башкортостана, особенно в вопросе переезда и предоставления временного ночлега. Радий Хабиров призвал оперативно решать вопросы соотечественников.
Сейчас отменено пять рейсов из Уфы в Дубай и Шарджу. Туристам, которые оказались в непростой ситуации, а конкретно имеют проблемы с продлением проживания или которых выселили из гостиницы, рекомендуют обратиться в ситуационный центр, номер которого вы видите на экране, либо к представителю Башкортостана при Торгпредстве России в Арабских Эмиратах.
В Российском союзе туриндустрии рекомендовали аннулировать туры через Ближневосточный регион до 9 марта. Эксперты при этом советуют людям, у кого намечена поездка в Эмираты, не отменять их.
Сейчас в ближневосточном регионе находятся более 50 тысяч россиян. Дипломаты советуют воздержаться от дальних поездок, держать наготове необходимые вещи, продукты, иметь заряженные телефоны при себе.