Конфликт на Ближнем Востоке: как туристам из Башкирии вернуться домой

Радий Хабиров поручил организовать поддержку жителей республики, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, на фоне обострения ситуации между Ираном и США. Более 20 уроженцев Башкортостана находятся сейчас в странах Ближнего Востока, и им требуется помощь. В республике круглосуточно работает горячая линия, где родственники туристов могут получить консультацию специалистов ситуационного центра.

Это кадры взрыва ракеты, упавшей прямо на людей. Случай произошёл в Катаре. Другой летящий снаряд сдетонировал неподалёку от отеля в Рас-эль-Хайме в Арабских Эмиратах. В зоне риска российские туристы, в том числе из нашей республики. Те, у кого только что закончился отдых, не могут возвратиться на родину. Отдыхающие в Фуджейре, у кого закончилась путёвка, тоже ждут авиарейсов.

Наш самолёт в Уфу официально отменён. В данный момент мы ждём подтверждения от нашего оператора по продлению в этом же отеле, так как выезжать с маленьким ребёнком за пределы Рас-эль-Хайма мы считаем небезопасным. Периодически у нас слышны хлопки работы системы ПВО, а так обстановка у нас спокойная. Паники среди туристов нет. Юлия Пономарёва, туристка

В небе было три хлопка. Туроператор решает обстановку, сижу с вещами, запаслась едой, ожидаю. Светлана Арсланова, туристка

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке за помощью обратились более 20 жителей Башкортостана, особенно в вопросе переезда и предоставления временного ночлега. Радий Хабиров призвал оперативно решать вопросы соотечественников.

Непростая ситуация складывается в ряде стран Ближнего Востока, где отдыхает большое количество туристов из Башкортостана. Нам обязательно нужно поддерживать связь с ними. Помню, что во время пандемии коронавируса мы и деньгами помогали, и решали вопросы с возвращением на Родину. Поэтому ситуационный центр должен работать. Нужно оперативно реагировать на сообщения. Это наши жители, и мы должны им помочь. Ни один случай не должен остаться без внимания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас отменено пять рейсов из Уфы в Дубай и Шарджу. Туристам, которые оказались в непростой ситуации, а конкретно имеют проблемы с продлением проживания или которых выселили из гостиницы, рекомендуют обратиться в ситуационный центр, номер которого вы видите на экране, либо к представителю Башкортостана при Торгпредстве России в Арабских Эмиратах.

Если турист приехал самостоятельно, то здесь необходимо регистрироваться на сайте Генконсульства, оставлять все данные, и в момент, когда будет осуществляться эвакуация или вывоз спецбортами, то уже работать напрямую с представительствами дипломатических миссий. Если туристы приехали через туроператора, то здесь важно сохранить все контакты и выходить на связь со своим туроператором. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

В Российском союзе туриндустрии рекомендовали аннулировать туры через Ближневосточный регион до 9 марта. Эксперты при этом советуют людям, у кого намечена поездка в Эмираты, не отменять их.

Если туристы отменяют тур по своему решению без отмены рейсов от властей, то в этом случае по условию бронирования они платят штраф за отмену своего тура. Вероника Рамазанова, руководитель туристического агентства