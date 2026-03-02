Из Башкирии в зону СВО прибыл 173-й гумконвой

На Донбасс прибыл 173-й гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана. Жители республики передали масксети, строительные материалы, внедорожники, электрогенераторы, медикаменты и многое другое. Активное участие в сборе гумпомощи принимали детские дошкольные и образовательные учреждения Башкортостана. По словам бойцов, подарки и письма от детей для них имеют особое значение.