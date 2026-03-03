Жительница Башкирии приготовила зур-бэлиш в шоу «Битва шефов»

Жительница Нефтекамска приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Регина Ахиярова, молодая мама и автор фуд-блога, отправилась в Москву, чтобы представить жюри проекта татарский национальный пирог зур-бэлиш.

Любовь к кулинарии героине привила мама, и сегодня это увлечение переросло в творчество и создание собственных кулинарных шедевров. Именно креативный подход к ведению блога помог нашей землячке пойти на кастинг.