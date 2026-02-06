Синоптики Башкирии предупредили об ухудшении видимости

Завтра, 7 февраля на территории республики ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится, днем по северу пройдет небольшой снег.

Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.Температура воздуха ночью составит -17, -22°С, местами до -27°С, днем -5, -10°С.

На отдельных участках дорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500-1000 м.