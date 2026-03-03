Жителю Башкирии с тяжёлой болезнью помогла генотерапия

Врачи РКБ им. Куватова помогли 40-летнему пациенту с псориатическим артритом. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение мужчина поступил с жалобами на корочки на коже, зуд, шелушения и боли. Также пациент замечал скованность в спине и суставах.
Полностью избавиться от этой болезни невозможно. Но врачи РКБ смогли добиться стойкой ремиссии. Терапию проводили современным генно-инженерным препаратом. Улучшения были заметны уже на следующий день, а за четыре недели псориаз кожи купировался.
Фото: министерство здравоохранения РБ.