Жителю Башкирии с тяжёлой болезнью помогла генотерапия

Врачи РКБ им. Куватова помогли 40-летнему пациенту с псориатическим артритом. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Фото №1 - Жителю Башкирии с тяжёлой болезнью помогла генотерапия

В медицинское учреждение мужчина поступил с жалобами на корочки на коже, зуд, шелушения и боли. Также пациент замечал скованность в спине и суставах.

Врачами-ревматологами был установлен диагноз — псориатический артрит, сопутствующий — спондилит, псориаз кожи. Точные причины этого заболевания неизвестны. Считается, что оно возникает при сочетании генетической предрасположенности и провоцирующих факторов. К ним могут относиться бактериальные, вирусные инфекции, наличие иммунодефицита, заболевания желудочно-кишечного тракта, психоэмоциональный стресс, эндокринные факторы и другое.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Полностью избавиться от этой болезни невозможно. Но врачи РКБ смогли добиться стойкой ремиссии. Терапию проводили современным генно-инженерным препаратом. Улучшения были заметны уже на следующий день, а за четыре недели псориаз кожи купировался.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

