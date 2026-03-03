Жителю Башкирии с тяжёлой болезнью помогла генотерапия

Врачами-ревматологами был установлен диагноз — псориатический артрит, сопутствующий — спондилит, псориаз кожи. Точные причины этого заболевания неизвестны. Считается, что оно возникает при сочетании генетической предрасположенности и провоцирующих факторов. К ним могут относиться бактериальные, вирусные инфекции, наличие иммунодефицита, заболевания желудочно-кишечного тракта, психоэмоциональный стресс, эндокринные факторы и другое.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ