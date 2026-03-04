Врачи Уфы выходили 460-граммовую малышку

Врачи перинатального центра Уфы выходили 460-граммовую новорождённую. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение поступила беременная пациентка с острой преждевременной отслойкой плаценты. Врачи провели экстренное кесарево сечение. На свет появилась малышка в крайне тяжёлом и нестабильном состоянии.
Для стабилизации состояния ребёнка в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных медицинским персоналом непрерывно проводились вся необходимая терапия: искусственная вентиляция легких, антибактериальная терапия, питание, инфузионная терапия. Длительное комплексное лечение было согласовано в ходе телемедицинских консультаций, проведенных со специалистами федерального центра НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России. В рамках открытого роддома был обеспечен круглосуточный доступ матери к малышке, поддержка вскармливания грудным молоком, использование метода контакта «кожа к коже».
Благодаря всем проведенным мероприятиям у малышки отмечается положительная динамика. Девочка научилась дышать самостоятельно и весит уже 1600 гр. Сейчас семья переведена к специалистам ГДКБ №17.
Фото: министерство здравоохранения РБ.