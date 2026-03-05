В Башкирии решат проблему с освещением на трассе Р-240

В течение трех дней специалисты составят план работ, чтобы решить проблему с освещением федеральной трассы Уфа – Оренбург. Об этом телеканалу БСТ сообщили представители Упрдор «Приуралье». Они отмечают, что перебои со светом появились из-за скрытых дефектов вследствие переувлажнения грунта. Подрядная организация с 2023 по 2024 год устраняла дефекты по гарантийным обязательствам, однако затем всё изменилось.

В середине 2024 года подрядная организация уведомила заказчика об отказе в устранении дефектов, считая их не гарантийным случаем. Учреждением поданы исковые заявления в Арбитражный суд Республики Башкортостан о принуждении компании по устранению выявленных дефектов.

Салават Алсынбаев, начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений Упрдор «Приуралье»

Ранее Глава Башкортостана раскритиковал ситуацию отсутствием света на федеральной трассе Р-240. Радий Хабиров лично столкнулся с проблемой, когда в темное время суток возвращался из Мурадымовского ущелья. Также жалобы он слышал от автолюбителей. Руководитель региона поручил решить вопрос.

Я даю две недели, вы приходите сюда, берете с собой руководителя Упрдор «Приуралье», и пусть он нам расскажет, когда наведет порядок. А то у них то кабель сперва украли, потом еще что-нибудь не так сделали. Слушайте: деньги забрали, мне что, в прокуратуру начать обращаться?

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти