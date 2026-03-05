В Башкирии решат проблему с освещением на трассе Р-240

Я даю две недели, вы приходите сюда, берете с собой руководителя Упрдор «Приуралье», и пусть он нам расскажет, когда наведет порядок. А то у них то кабель сперва украли, потом еще что-нибудь не так сделали. Слушайте: деньги забрали, мне что, в прокуратуру начать обращаться?

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан