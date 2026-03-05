В Башкирии решат проблему с освещением на трассе Р-240

В течение трех дней специалисты составят план работ, чтобы решить проблему с освещением федеральной трассы Уфа – Оренбург. Об этом телеканалу БСТ сообщили представители Упрдор «Приуралье». Они отмечают, что перебои со светом появились из-за скрытых дефектов вследствие переувлажнения грунта. Подрядная организация с 2023 по 2024 год устраняла дефекты по гарантийным обязательствам, однако затем всё изменилось.
Ранее Глава Башкортостана раскритиковал ситуацию отсутствием света на федеральной трассе Р-240. Радий Хабиров лично столкнулся с проблемой, когда в темное время суток возвращался из Мурадымовского ущелья. Также жалобы он слышал от автолюбителей. Руководитель региона поручил решить вопрос.