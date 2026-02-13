В Башкирии мужчина избил жену и лег спать

В Белорецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством.
Как сообщили в МВД по РБ, инцидент произошел после совместного распития супругами спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина оскорблял жену, а затем нанес ей множественные удары. После этого он успокоился и лег спать.
Воспользовавшись моментом, потерпевшая вызвала полицию и скорую помощь. Женщина была доставлена в больницу.
В отношении агрессора возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд.