В Башкирии прошла «Куюргазинская лыжня – 2026»

В селе Ермолаево собрались юные лыжники со всей республики. Там прошли республиканские соревнования «Куюргазинская лыжня – 2026». Мероприятие объединило более 150 воспитанников коррекционных школ и школ-интернатов Башкортостана. Для участников был организован забег на дистанцию один километр, где каждый мог проявить свои навыки катания и волю к победе.
Помимо соревнований, организаторы позаботились и о досуге: для всех желающих работала фотозона с ростовыми куклами, было организовано питание. По итогам соревнований в общекомандном зачёте в тройке призёров оказались коллективы Ермолаевской, Белокатайской и Табынской коррекционных школ-интернатов.