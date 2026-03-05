В Башкирии прошла «Куюргазинская лыжня – 2026»

В селе Ермолаево собрались юные лыжники со всей республики. Там прошли республиканские соревнования «Куюргазинская лыжня – 2026». Мероприятие объединило более 150 воспитанников коррекционных школ и школ-интернатов Башкортостана. Для участников был организован забег на дистанцию один километр, где каждый мог проявить свои навыки катания и волю к победе.