В Башкирии прошла крупнейшая гонка «Лыжня России»

Салават стал главной площадкой проведения «Лыжни России» в Башкортостане. Гонка проходит уже в 44-й раз по всей стране и приурочена к Году единства народов, объявленному Президентом России. В нашей республике мероприятие затронуло все 63 муниципалитета.
Для любителей активного отдыха вторая суббота февраля имеет особое значение. В этот день по всей стране проходит «Лыжня России» – крупнейшая гонка в Европе. Это возможность укрепить здоровье, побороться за призовые места и активно провести время с близкими.
Центральной площадкой в Башкортостане стал город Салават. На набережной реки Белой на старт вышли более 1500 участников. Такой выбор неудивителен: каждую зиму салаватскую лыжню посещают свыше 5000 человек.
Спортивный праздник затронул все 63 муниципалитета республики. Для лыжников подготовили трассы протяженностью 1,5, 2 и 3 километра. Так, в селе Ивано-Казанка Иглинского района на старт вышли любители активного отдыха самых разных возрастов: от 5 до 73 лет. Там праздник спорта стал частью большого мероприятия.
На этом «Лыжня России» не заканчивается. В Уфе состоится ещё три гонки: 20 и 28 февраля на стадионе «Водник» и в парке имени Лесоводов России соответственно, а 1 марта в деревне Локотки.