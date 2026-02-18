В Башкирии прошла крупнейшая гонка «Лыжня России»

Салават стал главной площадкой проведения «Лыжни России» в Башкортостане. Гонка проходит уже в 44-й раз по всей стране и приурочена к Году единства народов, объявленному Президентом России. В нашей республике мероприятие затронуло все 63 муниципалитета.

Для любителей активного отдыха вторая суббота февраля имеет особое значение. В этот день по всей стране проходит «Лыжня России» – крупнейшая гонка в Европе. Это возможность укрепить здоровье, побороться за призовые места и активно провести время с близкими.

«Лыжню России» ждала давно, хотела поучаствовать. Специально не готовилась, каждый выходной просто катаюсь на салаватской лыжне, ездим в горы с девочками. Надежда Соловьева, участница гонки

Знаете, такой отличный день. Вообще было неплохо идти, такое легкое, приятное ощущение, с друзьями встретились. Елена Сатлыкова, участница гонки

Центральной площадкой в Башкортостане стал город Салават. На набережной реки Белой на старт вышли более 1500 участников. Такой выбор неудивителен: каждую зиму салаватскую лыжню посещают свыше 5000 человек.

Это честь – принять «Лыжню России» в нашем городе Салавате, потому что город Салават – это город спорта, и все наши жители, начиная от мала до велика, занимаются спортом. Город Салават – один из тех городов, которые больше всего обеспечены спортивными объектами, и поэтому очень много всероссийских соревнований проходит на базе нашего города. Марат Загидуллин, глава Администрации г. Салават

Спортивный праздник затронул все 63 муниципалитета республики. Для лыжников подготовили трассы протяженностью 1,5, 2 и 3 километра. Так, в селе Ивано-Казанка Иглинского района на старт вышли любители активного отдыха самых разных возрастов: от 5 до 73 лет. Там праздник спорта стал частью большого мероприятия.

В этот день мы проводим рыбалку «Клёвое место», проводим «Лыжню России». Для детей мы организовали подвижные игры, горки, коньки. Мы устроили маленький сабантуй. Аналогичное мероприятие мы проводим в этом году впервые. Мы – участники конкурса «Трезвое село», республиканский этап, поэтому в рамках этого конкурса мы проводим районное большое мероприятие. Андрей Куклин, глава Ивано-Казанского сельсовета