В Уфе к 8 Марта состоялся «Бал маленьких принцесс»

Сегодня, 5 марта, в Уфе состоялся «Бал маленьких принцесс», приуроченный к Международному женскому дню. Праздник проходит в Башкирии в седьмой раз.

В Башкирский государственный театр оперы и балета пригласили девочек с ограниченными возможностями здоровья и из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Участницами мероприятия стали около 270 человек со всей республики.

В фойе театра юных принцесс приветствовали артисты и волонтеры, которые вручали им корону и цветочный браслет, а мамам — бутоньерку. В Греческом зале театра сказочные персонажи проводили интерактивные игры, пели и танцевали вместе с участницами мероприятия. Ярким завершением бала стал просмотр музыкального спектакля «Летучий корабль». По завершении мероприятия все юные принцессы получили подарки, которые им вручили Радий и Каринэ Хабировы.

Дорогие наши девочки, уважаемые, дорогие мамы, бабушки. На улице солнце, и все эти дни мы живем в преддверии самого главного весеннего праздника. Вы, действительно, настоящие принцессы. Красивые, яркие, талантливые. Но вы не просто красивые, вы еще очень сильные, талантливые и счастливые девочки. Я хочу вам сегодня в этот день пожелать, чтобы вы всегда были такими же красивыми, чтобы все невзгоды, которые в этой жизни есть, и болезни отступали, чтобы вы побеждали всё в нашей жизни. Сегодня я хочу особые слова благодарности сказать мамам. Мы всегда будем на вашей стороне, всегда будем рядом, всегда будем поддерживать и защищать. Вы самые красивые мамы на свете. Ещё раз поздравляю вас с самым главным праздником нашей весны. Будьте здоровы, счастливы и успешны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

