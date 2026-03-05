В Уфе к 8 Марта состоялся «Бал маленьких принцесс»

Дорогие наши девочки, уважаемые, дорогие мамы, бабушки. На улице солнце, и все эти дни мы живем в преддверии самого главного весеннего праздника. Вы, действительно, настоящие принцессы. Красивые, яркие, талантливые. Но вы не просто красивые, вы еще очень сильные, талантливые и счастливые девочки. Я хочу вам сегодня в этот день пожелать, чтобы вы всегда были такими же красивыми, чтобы все невзгоды, которые в этой жизни есть, и болезни отступали, чтобы вы побеждали всё в нашей жизни. Сегодня я хочу особые слова благодарности сказать мамам. Мы всегда будем на вашей стороне, всегда будем рядом, всегда будем поддерживать и защищать. Вы самые красивые мамы на свете. Ещё раз поздравляю вас с самым главным праздником нашей весны. Будьте здоровы, счастливы и успешны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан