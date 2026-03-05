В Уфе к 8 Марта состоялся «Бал маленьких принцесс»

Сегодня, 5 марта, в Уфе состоялся «Бал маленьких принцесс», приуроченный к Международному женскому дню. Праздник проходит в Башкирии в седьмой раз.
В Башкирский государственный театр оперы и балета пригласили девочек с ограниченными возможностями здоровья и из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Участницами мероприятия стали около 270 человек со всей республики.
В фойе театра юных принцесс приветствовали артисты и волонтеры, которые вручали им корону и цветочный браслет, а мамам — бутоньерку. В Греческом зале театра сказочные персонажи проводили интерактивные игры, пели и танцевали вместе с участницами мероприятия. Ярким завершением бала стал просмотр музыкального спектакля «Летучий корабль». По завершении мероприятия все юные принцессы получили подарки, которые им вручили Радий и Каринэ Хабировы.
Фото: bashinform.ru