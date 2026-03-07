В Башкирии выяснили личности трёх погибших в пожаре

По итогам комиссии принято решение о проведении дополнительного комплекса профилактических мероприятий в Туймазинском районе, в том числе поручено актуализировать списки неблагополучных семей, провести по ним внеочередные рейды, проверить работоспособность установленных пожарных извещателей, а также привлечь дополнительные службы к профилактической работе.