В Башкирии выяснили личности трёх погибших в пожаре

Сегодня, 7 марта, на заседании комиссии по ЧС обсудили обстоятельства смертельного пожара, в котором погибли трёх мужчин.

Напомним, в Туймазинском районе в деревне Чуваш-Улканово огнём охватило бревенчатый дом по улице Пушкина. В пожаре погибли три человека.

Стало известно, что все трое погибших – родственники: двое родных братьев и двоюродный.

По итогам комиссии принято решение о проведении дополнительного комплекса профилактических мероприятий в Туймазинском районе, в том числе поручено актуализировать списки неблагополучных семей, провести по ним внеочередные рейды, проверить работоспособность установленных пожарных извещателей, а также привлечь дополнительные службы к профилактической работе.

Фото: МЧС по РБ.

